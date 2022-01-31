Aitube.kz

Национальный видеохостинг

Тысячи часов казахского контента на самые разные темы, стриминг интересных событий и телевидения

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Для кого мы создали Aitube?

Для зрителей

Тысячи часов казахского контента на самые разные темы, стриминг интересных событий и телевидения

Для блогеров

Отличная площадка с лояльной аудиторией и невысокой конкуренцией за внимание

Для производителей контента

Дополнительный способ распространить и монетизировать свой контент

Как мы поддерживаем местных производителей контента?

  1. Помогаем начать

    Бесплатно предоставляем образовательные материалы по созданию канала, съемке и продвижению интересного контента

  2. Справедливо вознаграждаем

    Создаем систему повышенных выплат за каждый просмотр

  3. Работаем для своих

    Мы поддерживаем казахский язык и сфокусированы на привлечении местной аудитории

  4. Ответственно храним данные

    Наши сервера локализованы в Казахстане и обеспечены современными методами защиты данных

Как развивается Aitube?

  • 2 500 000

    пользователей в месяц

  • 240 012

    пользователей онлайн

  • 750+

    каналов

  • 5 телеканалов

    в режиме трансляции

  • Монетизация

    Скоро

Свяжитесь с нашей командой

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010000, г. Нур-Султан, ул. Сыганак 29

+7 (701) 031-37-16

support@aitube.kz

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