Для зрителей
Тысячи часов казахского контента на самые разные темы, стриминг интересных событий и телевидения
Тысячи часов казахского контента на самые разные темы, стриминг интересных событий и телевидения
Тысячи часов казахского контента на самые разные темы, стриминг интересных событий и телевидения
Отличная площадка с лояльной аудиторией и невысокой конкуренцией за внимание
Дополнительный способ распространить и монетизировать свой контент
Бесплатно предоставляем образовательные материалы по созданию канала, съемке и продвижению интересного контента
Создаем систему повышенных выплат за каждый просмотр
Мы поддерживаем казахский язык и сфокусированы на привлечении местной аудитории
Наши сервера локализованы в Казахстане и обеспечены современными методами защиты данных
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010000, г. Нур-Султан, ул. Сыганак 29