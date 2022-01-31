1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ТОО «AITU -Dala» (далее –«Компания»), осознавая важность сохранения конфиденциальности персональных данных Пользователей и выражая приверженность соблюдения прав человека, разработало настоящую Политику конфиденциальности (далее – «Политика»).
Настоящая Политика разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе, регулирующим вопросы защиты персональных данных.
Действие настоящей Политики распространяется на все процессы по сбору и обработке персональных данных Пользователей Компании, осуществляемых с использованием средств автоматизации и без использования таких средств, и полученных как до, так и после вступления в силу настоящей Политики.
Политика подлежит изменению, дополнению, в случае выявления ее несоответствия требованиям законодательства Республики Казахстан.
Новая редакция Политики вступает в силу с момента (даты) ее опубликования или обеспечения неограниченного доступа иным образом, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
Политика по использованию приложений, интернет-ресурсов, сайтов, продуктов и сервисов Компании и/или ее аффилированных лиц (далее -«Сервис» или «Сервисы») является неотъемлемой частью Пользовательского соглашения и применяется в отношении всех Пользователей, присоединившихся к Пользовательскому соглашению. Компания может внести изменения и/или дополнения в настоящую Политику путем размещения на сайте Компании и/или опубликования в средствах массовой информации (СМИ) измененной редакции Политики. Такие изменения и дополнения считаются принятыми Пользователем если по истечении 7 (семи) календарных дней с даты их опубликования Пользователь продолжает пользоваться Сервисом. Действующая редакция настоящей Политики размещается на сайте Компании по следующей ссылке: www.aitube.kz.
Термины и определения, используемые в настоящей Политике, имеют то же значение, что и в Пользовательском соглашении, если иное не определено Политикой.
Целью настоящей Политики является информирование Компанией о целях сбора и обработки персональных данных Пользователей, о том какие персональные данные Пользователей собираются и обрабатываются в рамках пользования Сервисами, и применяемых Компанией мерах по защите персональных данных Пользователей.
Настоящая Политика распространяется только на Сервисы и собираемую через них информацию. Она не распространяется ни на какие другие приложения и ресурсы и не применима к веб-приложениям или иным приложениям третьих лиц.
2. СБОР И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Сбор и обработка персональных данных Пользователей может осуществляться Компанией, аффилированными лицами Компании, а также Третьими лицами, связанными, как в настоящее время, так ив будущем, с Компанией обстоятельствами или правоотношениями по сбору, обработке и защите персональных данных.
Сбор, обработка и передача персональных данных Пользователей осуществляется в целях:
- оказания услуг Компанией согласно Пользовательскому соглашению;
- заключения договоров, исполнения заключенных договоров с аффилированными лицами Компании, а также Партнерами и Третьими лицами;
- выполнения Компанией требований законодательства Республики Казахстан, внутренних процедур и заключенных договоров;
- предложения/продвижения продуктов, услуг Компанией, оказываемых на Платформе;
- участия в акциях, конкурсах и иных маркетинговых мероприятиях, а также получения призов по результатам проведения таких акций, конкурсов, и иных маркетинговых мероприятий, в том числе, размещения информации о победителях/участниках в публичных источниках/ресурсах в любом виде, который Компания сочтет подходящим по собственному усмотрению, и могут быть использованы Компанией в любых аудио, фото и видео материалах;
- проведения опросов Компанией, в том числе путем осуществления прямых контактов с Пользователем, являющимся субъектом персональных данных;
- передачи Компанией персональных данных Пользователей в объеме, необходимом для оказания Пользователю услуг, и в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, а также организациям, привлекаемым Компанией с целью информационно-технологического сопровождения оказания Компанией услуг при условии ограничения дальнейшего распространения переданных данных путем признания принимающей информацию стороной положений о конфиденциальности в рамках договорных отношений с Компанией.
- направления уведомлений, информации, касающихся использования Платформы, а также приема и обработки обращений от Пользователей, информирования Пользователей о внесении изменений и/или дополнений в Пользовательское соглашение и настоящую Политику, улучшения качества предоставляемых услуг, маркетинговых активностей, рекламных кампаний и исследований рынка, разработки и предложения новых Сервисов, включая предложение Пользователю персонализированных услуг и таргетирование рекламных материалов и контента, а также осуществления Компанией прав и обязанностей в соответствии с применимым законодательством.
При использовании Сервисов Компания, аффилированные лица Компании, Партнеры, а также Третьи лица, могут собирать и обрабатывать следующие данные: IP адрес, информацию о геолокации, история поисковых запросов, дату и время визитов, доступные “cookies”, информацию о браузере и операционной системе предоставленные Пользователем, а также следующие персональные данные Пользователя, являющегося субъектом персональных данных (далее -Персональные данные Пользователя), в том числе, но не ограничиваясь:
- Ф.И.О (при наличии) Пользователя;
- данные документа, удостоверяющего личность Пользователя (фото документа с обеих сторон);
- имя Пользователя из социальных сетей, совпадающее с персональными данными Пользователя;
- Apple ID, ID социальных сетей, включая, но не ограничиваясь: ВКонтакте, Facebook, Google, иное;
- номер абонентского телефона Пользователя;
- адрес электронной почты Пользователя;
- изображение лица Пользователя (фотография/видеозапись, аватар Пользователя, содержащий снимок лица Пользователя);
- другие данные, необходимые для достижения целей сбора и обработки, указанных в пункте 2.2 настоящей Политики.
Персональные данные могут дополняться Пользователем. Кроме того, Компания может дополнять или уточнять Персональные данные Пользователя посредством открытых источников или от третьих лиц на основе договорных отношении с Компанией.
Хранение Персональных данных осуществляется Компанией на территории Республики Казахстан в течении срока, необходимого для достижения цели их сбора и обработки по Пользовательскому соглашению и трех лет после прекращения действия указанного Страница 3из 4Пользовательского соглашения, если более короткий срок не установлен каким-либо применимым законодательством
Пользователь может отозвать свое согласие на сбор и обработку Персональных данных. Отзыв согласия может повлечь приостановление или прекращение Пользовательского соглашения. Для отзыва согласия Пользователю необходимо подать письменное заявление в адрес Компании, указанный в Пользовательском соглашении.
Пользователь не может отозвать согласие на сбор, обработку Персональных данных в случаях, если это противоречит законодательству Республики Казахстан, либо при наличии неисполненного обязательства перед Компанией.
Сбор, обработка Персональных данных производятся без согласия субъекта или его законного представителя в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.
Персональные данные Пользователя подлежат уничтожению Компанией в течение 30 рабочих дней в следующих случаях:
- при получении обращения Пользователя об отзыве согласия Пользователя на сбор и обработку персональных данных, направленного в адрес Компании; До истечения указанного периода Пользователь вправе отменить отзыв согласия на сбор и обработку Персональных данных путем авторизации на Платформе с существующей Учетной записью или путем направления обращения в адрес Компании.
- по истечении срока хранения Персональных данных, определяемого датой достижения целей их сбора и обработки, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан;
- при прекращении правоотношений между Пользователем и Компанией;
- в иных случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.
3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Персональные данные Пользователей являются конфиденциальной информацией и охраняются законодательством Республики Казахстан.
Компания обеспечивает защиту полученных Персональных данных Пользователя, следующими способами:
- предотвращение несанкционированного доступа к Персональным данным;
- своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к Персональным данным, если такой несанкционированный доступ не удалось предотвратить;
- минимизация неблагоприятных последствий несанкционированного доступа к Персональным данным.
Компания обладает внутренними процедурами и осуществляет все действия, направленные на защиту Персональных данных, которые осуществляются путем применения комплекса мер, в том числе правовых, организационных и технических, в целях:
- реализации прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну;
- обеспечения ее целостности и сохранности;
- соблюдения ее конфиденциальности;
- реализации права на доступ к ней;
- предотвращения незаконного сбора и обработки Персональных данных Пользователя.
Компания обеспечивает наличие с каждым из Третьих лиц договора в форме, предусмотренной законодательством Республики Казахстан, предусматривающего конфиденциальность информации, в том числе персональных данных Пользователей.
Сервисы обеспечивают защиту передаваемых данных между Пользователем и Сервисами в сети интернет по защищенному протоколу HTTPS, используя криптографический протокол TLS v1.2.
Доступ к Персональным данным Пользователей предоставляется только тем работникам Компании, которым эта информация необходима для исполнения своих служебных обязанностей.
4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
Передача аффилированным лицам Компании и/или Партнерам персональных данных пользователей, а также любых обезличенных (путем хеширования или любым не противоречащим законодательству Республики Казахстан способом обезличивания) конфиденциальных данных пользователей/продуктов/сервисов/услуг, в том числе, персональных данных пользователей на любом носителе производится в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
Компания развивает, совершенствует, оптимизирует и внедряет новый функционал Сервисов (включая сервисы и продукты информационного, рекламного, образовательного, Страница 4из 4развлекательного и иного характера), а также собирает, обрабатывает, передает (включая трансграничную передачу) Персональные данные, в том числе, с привлечением аффилированных лиц Компании и/или Партнеров, в целях:
В случае предоставления Персональных данных третьим лицам Компания предпринимает все допустимые меры по их защите от несанкционированного использования и обязуется использовать их согласно положениям данной Политики и законодательства Республики Казахстан. Компания обеспечивает право Пользователей на невмешательство в личную жизнь и соответственно никакие третьи лица, в том числе Партнеры, не получают информацию о переписке Пользователей
Невзирая на положения пунктов 4.1 – 4.3 выше, Пользователь осознает, что его данные передаются через Интернет, и Компания не гарантирует безопасность передаваемых Пользователем данных, несанкционированный доступ к которым может быть получен третьими лицами в результате каких-либо неправомерных действий. В этой связи любая передача данных совершается Пользователем на собственный риск, и Компания не несет ответственность в связи с утечкой данных или их части и причинения соответствующего ущерба Пользователю
5. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Компания не несет ответственность за действия других интернет-ресурсов, сайтов, приложений, продуктов или сервисов. Процесс сбора и обработки Персональных данных, при посещении других интернет-ресурсов, сайтов, приложений, продуктов или сервисов регламентируется другими документами, размещенными на соответствующих ресурсах других компаний
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБРАБОТКУ И ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
За нарушение требований законодательства Республики Казахстан в сфере защиты персональных данных и их защите, во исполнение которого разработана настоящая Политика, предусмотрена гражданская, административная, дисциплинарная и иная предусмотренная законодательством Республики Казахстан ответственность.