1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ТОО «AITU -Dala» (далее –«Компания»), осознавая важность сохранения конфиденциальности персональных данных Пользователей и выражая приверженность соблюдения прав человека, разработало настоящую Политику конфиденциальности (далее – «Политика»).

1.2 Настоящая Политика разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе, регулирующим вопросы защиты персональных данных.

1.3 Действие настоящей Политики распространяется на все процессы по сбору и обработке персональных данных Пользователей Компании, осуществляемых с использованием средств автоматизации и без использования таких средств, и полученных как до, так и после вступления в силу настоящей Политики.

1.4 Политика подлежит изменению, дополнению, в случае выявления ее несоответствия требованиям законодательства Республики Казахстан.

1.5 Новая редакция Политики вступает в силу с момента (даты) ее опубликования или обеспечения неограниченного доступа иным образом, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.

1.6 Политика по использованию приложений, интернет-ресурсов, сайтов, продуктов и сервисов Компании и/или ее аффилированных лиц (далее -«Сервис» или «Сервисы») является неотъемлемой частью Пользовательского соглашения и применяется в отношении всех Пользователей, присоединившихся к Пользовательскому соглашению. Компания может внести изменения и/или дополнения в настоящую Политику путем размещения на сайте Компании и/или опубликования в средствах массовой информации (СМИ) измененной редакции Политики. Такие изменения и дополнения считаются принятыми Пользователем если по истечении 7 (семи) календарных дней с даты их опубликования Пользователь продолжает пользоваться Сервисом. Действующая редакция настоящей Политики размещается на сайте Компании по следующей ссылке: www.aitube.kz.

1.7 Термины и определения, используемые в настоящей Политике, имеют то же значение, что и в Пользовательском соглашении, если иное не определено Политикой.

1.8 Целью настоящей Политики является информирование Компанией о целях сбора и обработки персональных данных Пользователей, о том какие персональные данные Пользователей собираются и обрабатываются в рамках пользования Сервисами, и применяемых Компанией мерах по защите персональных данных Пользователей.

1.9 Настоящая Политика распространяется только на Сервисы и собираемую через них информацию. Она не распространяется ни на какие другие приложения и ресурсы и не применима к веб-приложениям или иным приложениям третьих лиц.

2. СБОР И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1 Сбор и обработка персональных данных Пользователей может осуществляться Компанией, аффилированными лицами Компании, а также Третьими лицами, связанными, как в настоящее время, так ив будущем, с Компанией обстоятельствами или правоотношениями по сбору, обработке и защите персональных данных.

2.2 Сбор, обработка и передача персональных данных Пользователей осуществляется в целях: оказания услуг Компанией согласно Пользовательскому соглашению; заключения договоров, исполнения заключенных договоров с аффилированными лицами Компании, а также Партнерами и Третьими лицами; выполнения Компанией требований законодательства Республики Казахстан, внутренних процедур и заключенных договоров; предложения/продвижения продуктов, услуг Компанией, оказываемых на Платформе; участия в акциях, конкурсах и иных маркетинговых мероприятиях, а также получения призов по результатам проведения таких акций, конкурсов, и иных маркетинговых мероприятий, в том числе, размещения информации о победителях/участниках в публичных источниках/ресурсах в любом виде, который Компания сочтет подходящим по собственному усмотрению, и могут быть использованы Компанией в любых аудио, фото и видео материалах; проведения опросов Компанией, в том числе путем осуществления прямых контактов с Пользователем, являющимся субъектом персональных данных; передачи Компанией персональных данных Пользователей в объеме, необходимом для оказания Пользователю услуг, и в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, а также организациям, привлекаемым Компанией с целью информационно-технологического сопровождения оказания Компанией услуг при условии ограничения дальнейшего распространения переданных данных путем признания принимающей информацию стороной положений о конфиденциальности в рамках договорных отношений с Компанией. направления уведомлений, информации, касающихся использования Платформы, а также приема и обработки обращений от Пользователей, информирования Пользователей о внесении изменений и/или дополнений в Пользовательское соглашение и настоящую Политику, улучшения качества предоставляемых услуг, маркетинговых активностей, рекламных кампаний и исследований рынка, разработки и предложения новых Сервисов, включая предложение Пользователю персонализированных услуг и таргетирование рекламных материалов и контента, а также осуществления Компанией прав и обязанностей в соответствии с применимым законодательством. Дополнительные цели сбора и обработки Персональных данных могут быть заявлены в рамках пользования отдельными Сервисами. Дополнительные цели сбора и обработки Персональных данных могут быть заявлены в рамках пользования отдельными Сервисами.

2.3 При использовании Сервисов Компания, аффилированные лица Компании, Партнеры, а также Третьи лица, могут собирать и обрабатывать следующие данные: IP адрес, информацию о геолокации, история поисковых запросов, дату и время визитов, доступные “cookies”, информацию о браузере и операционной системе предоставленные Пользователем, а также следующие персональные данные Пользователя, являющегося субъектом персональных данных (далее -Персональные данные Пользователя), в том числе, но не ограничиваясь: Ф.И.О (при наличии) Пользователя;

данные документа, удостоверяющего личность Пользователя (фото документа с обеих сторон);

имя Пользователя из социальных сетей, совпадающее с персональными данными Пользователя;

Apple ID, ID социальных сетей, включая, но не ограничиваясь: ВКонтакте, Facebook, Google, иное;

номер абонентского телефона Пользователя;

адрес электронной почты Пользователя;

изображение лица Пользователя (фотография/видеозапись, аватар Пользователя, содержащий снимок лица Пользователя);

другие данные, необходимые для достижения целей сбора и обработки, указанных в пункте 2.2 настоящей Политики.

2.4 Персональные данные могут дополняться Пользователем. Кроме того, Компания может дополнять или уточнять Персональные данные Пользователя посредством открытых источников или от третьих лиц на основе договорных отношении с Компанией.

2.5 Хранение Персональных данных осуществляется Компанией на территории Республики Казахстан в течении срока, необходимого для достижения цели их сбора и обработки по Пользовательскому соглашению и трех лет после прекращения действия указанного Страница 3из 4Пользовательского соглашения, если более короткий срок не установлен каким-либо применимым законодательством

2.6 Пользователь может отозвать свое согласие на сбор и обработку Персональных данных. Отзыв согласия может повлечь приостановление или прекращение Пользовательского соглашения. Для отзыва согласия Пользователю необходимо подать письменное заявление в адрес Компании, указанный в Пользовательском соглашении.

2.7 Пользователь не может отозвать согласие на сбор, обработку Персональных данных в случаях, если это противоречит законодательству Республики Казахстан, либо при наличии неисполненного обязательства перед Компанией.

2.8 Сбор, обработка Персональных данных производятся без согласия субъекта или его законного представителя в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.

2.9 Персональные данные Пользователя подлежат уничтожению Компанией в течение 30 рабочих дней в следующих случаях: при получении обращения Пользователя об отзыве согласия Пользователя на сбор и обработку персональных данных, направленного в адрес Компании; До истечения указанного периода Пользователь вправе отменить отзыв согласия на сбор и обработку Персональных данных путем авторизации на Платформе с существующей Учетной записью или путем направления обращения в адрес Компании. по истечении срока хранения Персональных данных, определяемого датой достижения целей их сбора и обработки, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан; при прекращении правоотношений между Пользователем и Компанией; в иных случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

3.1 Персональные данные Пользователей являются конфиденциальной информацией и охраняются законодательством Республики Казахстан.

3.2 Компания обеспечивает защиту полученных Персональных данных Пользователя, следующими способами: предотвращение несанкционированного доступа к Персональным данным; своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к Персональным данным, если такой несанкционированный доступ не удалось предотвратить; минимизация неблагоприятных последствий несанкционированного доступа к Персональным данным.

3.3 Компания обладает внутренними процедурами и осуществляет все действия, направленные на защиту Персональных данных, которые осуществляются путем применения комплекса мер, в том числе правовых, организационных и технических, в целях: реализации прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну; обеспечения ее целостности и сохранности; соблюдения ее конфиденциальности; реализации права на доступ к ней; предотвращения незаконного сбора и обработки Персональных данных Пользователя.

3.4 Компания обеспечивает наличие с каждым из Третьих лиц договора в форме, предусмотренной законодательством Республики Казахстан, предусматривающего конфиденциальность информации, в том числе персональных данных Пользователей.

3.5 Сервисы обеспечивают защиту передаваемых данных между Пользователем и Сервисами в сети интернет по защищенному протоколу HTTPS, используя криптографический протокол TLS v1.2.

3.6 Доступ к Персональным данным Пользователей предоставляется только тем работникам Компании, которым эта информация необходима для исполнения своих служебных обязанностей.

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

4.1 Передача аффилированным лицам Компании и/или Партнерам персональных данных пользователей, а также любых обезличенных (путем хеширования или любым не противоречащим законодательству Республики Казахстан способом обезличивания) конфиденциальных данных пользователей/продуктов/сервисов/услуг, в том числе, персональных данных пользователей на любом носителе производится в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

4.2 Компания развивает, совершенствует, оптимизирует и внедряет новый функционал Сервисов (включая сервисы и продукты информационного, рекламного, образовательного, Страница 4из 4развлекательного и иного характера), а также собирает, обрабатывает, передает (включая трансграничную передачу) Персональные данные, в том числе, с привлечением аффилированных лиц Компании и/или Партнеров, в целях: исполнения Пользовательского соглашения и улучшения пользовательского опыта использования Сервисов; проведения статистических, социологических, научных, маркетинговых исследований для повышения качества продуктов/сервисов/услуг Компании и/или аффилиированных лиц Компании, а также улучшения качества оказываемых/предоставляемых продуктов/сервисов/услуг пользователям Компании и/или аффилиированных лиц Компании Для обеспечения реализации указанных целей Пользователь соглашается и разрешает Компании осуществлять любыми способами сбор, обработку и передачу Персональных данных Пользователя, а также обезличенных (путем хеширования или иным, не противоречащим законодательству Республики Казахстан способом обезличивания данных и любых конфиденциальных данных на любом носителе, включая результаты автоматизированной обработки таких данных, в том числе в виде целочисленных и/или текстовых значений и идентификаторов, аффилированным лицам и/или Партнерам во исполнение такого согласия на сбор и обработку, включая трансграничную передачу Персональных данных с соблюдением законодательства Республики Казахстан. Для обеспечения реализации указанных целей Пользователь соглашается и разрешает Компании осуществлять любыми способами сбор, обработку и передачу Персональных данных Пользователя, а также обезличенных (путем хеширования или иным, не противоречащим законодательству Республики Казахстан способом обезличивания данных и любых конфиденциальных данных на любом носителе, включая результаты автоматизированной обработки таких данных, в том числе в виде целочисленных и/или текстовых значений и идентификаторов, аффилированным лицам и/или Партнерам во исполнение такого согласия на сбор и обработку, включая трансграничную передачу Персональных данных с соблюдением законодательства Республики Казахстан.

4.3 В случае предоставления Персональных данных третьим лицам Компания предпринимает все допустимые меры по их защите от несанкционированного использования и обязуется использовать их согласно положениям данной Политики и законодательства Республики Казахстан. Компания обеспечивает право Пользователей на невмешательство в личную жизнь и соответственно никакие третьи лица, в том числе Партнеры, не получают информацию о переписке Пользователей

4.4 Невзирая на положения пунктов 4.1 – 4.3 выше, Пользователь осознает, что его данные передаются через Интернет, и Компания не гарантирует безопасность передаваемых Пользователем данных, несанкционированный доступ к которым может быть получен третьими лицами в результате каких-либо неправомерных действий. В этой связи любая передача данных совершается Пользователем на собственный риск, и Компания не несет ответственность в связи с утечкой данных или их части и причинения соответствующего ущерба Пользователю

5. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

5.1 Компания не несет ответственность за действия других интернет-ресурсов, сайтов, приложений, продуктов или сервисов. Процесс сбора и обработки Персональных данных, при посещении других интернет-ресурсов, сайтов, приложений, продуктов или сервисов регламентируется другими документами, размещенными на соответствующих ресурсах других компаний

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБРАБОТКУ И ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ