Настоящее Пользовательское соглашение регулирует отношения между ТОО «AITU -Dala» (далее –«Компания») и физическим лицом –пользователем онлайн-платформы (далее –«Пользователь») по размещению и использованию видео, аудио, фото, информации и иных материалов на онлайн-платформе Aitube, включающей Сайт и Приложение.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Онлайн-платформа Aitube (Платформа) – функционирующий через Интернет аппаратно-программный комплекс, находящийся во владении Компании, содержащий доступную неопределенному кругу лиц Информацию и Контент, позволяющий любому лицу получить доступ к ним посредством Сайта и (или) Приложения, и предоставляющий Пользователям возможность загружать, размещать и просматривать Информацию и Контент.

Приложение – мобильное приложение, являющееся частью Платформы, доступное Пользователю через магазин приложений на условиях полного соблюдения настоящего Пользовательского соглашения, разработанное для мобильных устройств, работающих под управлением операционных систем iOS, Android.

Сайт - Интернет-ресурс, расположенный по адресу (URL): Aitube.kz, являющийся частью Платформы.

Личный кабинет – персональное информационное пространство Пользователя на Платформе и (или) в Приложении, предназначенное для взаимодействия Пользователя с Платформой и Компанией в рамках доступного функционала и интерфейса. Доступ к Личному кабинету предоставляется Пользователю после успешного прохождения процедуры регистрации на Платформе и (или) в Приложении.

Компания – ТОО «Aitu – Dala», БИН 190240009453 адрес: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Р. Кошкарбаева здание 1/4, являющееся владельцем и оператором Платформы.

Пользователь – физическое лицо, пользующееся сервисами Платформы, включая Сайт и (или) Приложение.

Партнер – лицо, привлекаемое с целью оказания услуг Компании для создания, функционирования, увеличения пользовательской базы, расширения функционала, а также поддержки Платформыи любых сервисов на основании заключенных с Компанией договоров, в том числе, для обслуживания рабочих процессов Компании.

Персональные данные – данные, в том числе и биометрические, относящиеся к определенному или определяемому на их основании субъекту персональных данных, зафиксированные на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе, а также происходящие в них в будущем изменения и дополнения, сбор и обработка которых осуществляется на условиях настоящего Пользовательского соглашения, Политики конфиденциальности, размещенных на Сайте, и законодательства Республики Казахстан..

Сервисы – услуги и инструменты, доступные для Пользователей Платформы посредством Сайта и (или) Приложения, в том числе, предоставляемые Партнерами.

Пользовательское соглашение – настоящее соглашение, включая любые изменения и дополнения к нему.

Политика конфиденциальности – документ, с любыми изменениями и дополнениями к нему, определяющий порядок и условия сбора, использования, хранения, обработки, защиты и обеспечения конфиденциальности данных Пользователя, включая Персональные данные, являющийся неотъемлемой частью настоящего Пользовательского соглашения, который расположен на Сайте по адресу: www.aitube.kz/terms.

Поставщик платежных услуг - ТОО «Личная касса»

Учётные данные – данные, предоставляемые Пользователем при регистрации и (или) первоначальном использовании Платформы, на основании которых Компания определяет Пользователя с учетом их любых изменений и дополнений.

Контент - аудио, видео, фото, графика и иные материалы (в том числе аудиовизуальные произведения), загруженные (размещенные) Пользователем непосредственно на Платформе посредством Сайта и (или) в Приложении.

Информация - графические и текстовые материалы (в том числе комментарии, тексты и пр.), загруженные (размещенные) Пользователем на Платформе посредством Сайта и (или) Приложения.

Канал - раздел Платформы, предоставляемый конкретному Пользователю при его регистрации, в котором Пользователь имеет возможность размещать и (или) удалять Контент и (или) Информацию, осуществлять иные действия в отношении данного раздела в рамках технических возможностей Платформы, Сайта и (или) Приложения.

Правообладатель – юридическое или физическое лицо, являющееся владельцем прав использования аудиовизуального произведения (в целом либо его отдельных элементов) либо иного объекта интеллектуальной собственности, и предоставившее Компании оригинальные материалы аудиовизуальных произведений или иное подтверждение своих прав, в том числе в целях защиты принадлежащих Правообладателю прав интеллектуальной собственности.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Компания предлагает Пользователю на условиях настоящего Пользовательского соглашения пользоваться Платформой, а также доступными в ней дополнительными Сервисами. В отношении предоставления отдельных Сервисов, Компанией могут быть установлены специальные правила, которые являются неотъемлемой частью настоящего Пользовательского соглашения и размещаются на Платформе. В случае наличия противоречий между положениями настоящего Пользовательского соглашения и специальными правилами применяются положения специальных правил.

2.2. Функционал, интерфейс, а также любые услуги, предоставляемые на Платформе, включая любые Сервисы, в любой момент могут изменяться, дополняться, обновляться, менять форму и характер функциональных возможностей без предварительного уведомления Пользователя, в связи с чем, их использование предлагается в режиме «как есть», то есть в том виде и объеме, в каком они предоставляются Компанией в момент обращения Пользователей. Компания вправе по собственному усмотрению прекратить (временно или на постоянной основе, на всей или на отдельных территориях, Пользователям всех или отдельных категорий, или моделей устройств и (или) операционных систем, программных продуктов) предоставление поддержки Платформы, Сайта и (или) Приложения, их частей, и (или) отдельных Сервисов (или каких-либо отдельных функций в рамках Сервисов) всем Пользователям в целом или отдельному Пользователю, в частности, без предварительного уведомления.

2.3. Компания вправе ограничить или запретить (временно или на постоянной основе) доступ Пользователя к Платформе к ее функционалу и (или) Сервисам в случае допущения им нарушения этических норм как по отношению к работникам Компании, так и к другим Пользователям, или иного нарушения положений настоящего Пользовательского соглашения.

2.4. Если у Пользователя возникают претензии к другому Пользователю в связи с использованием последним Сервисов и (или) размещенными им Информацией и (или) Контентом, Пользователь обязан предъявлять эти требования непосредственно к такому другому Пользователю и разрешать претензии самостоятельно и без участия Компании, а также освобождает Компанию (наряду с ее дочерними компаниями, аффилированными лицами, служащими, директорами, уполномоченными лицами и сотрудниками) от всех требований, обязательств, компенсаций по возмещению ущерба, убытков, затрат и издержек, включая адвокатские гонорары, представительские расходы, возникших в результате или в связи с такими требованиями.

3. УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ

3.1. Пользователь, достигший совершеннолетия, вправе пользоваться Платформой посредством Сайта и (или) Приложения при условии принятия им условий настоящего Пользовательского соглашения с учетом раздела 8 настоящего Пользовательского соглашения, а также Политики конфиденциальности. При этом, скачивание Приложения и (или) использование Сайта Пользователем означает безусловное принятие им условий настоящего Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности. Пользователь, не достигший совершеннолетия, вправе пользоваться Платформой в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

3.2. Моментом заключения настоящего Пользовательского соглашения считается успешная авторизация (регистрация) Пользователя на Платформе посредством Сайта и (или) в Приложении, с учетом имеющегося функционала.

3.3. Приложение должно быть загружено с официального магазина приложений (GooglePlay или AppStore). Не допускается использование Приложения, скачанного с других источников, поскольку в них может быть нарушен функционал, а также встроено вредоносное программное обеспечение.

3.4. При пользовании Платформой у Пользователя могут быть запрошены разрешения Сайту и (или) Приложению получить доступ к некоторым функциям. Пользователь может запретить доступ, однако в таком случае функционал Сайта и (или) Приложения может быть ограничен.

3.5. Для пользования Сервисами Платформы на Сайте и (или) в Приложении, Пользователь авторизуется при помощи Учетных данных социальных сетей таких как: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Google, Apple ID, Aitu pasport, указывает адрес электронной почты и мобильный номер абонентского устройства. Пользователь завершает процесс авторизации на Платформе путем принятия условия «Нажимая “Продолжить”, я соглашаюсь с условиями Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности». Условием предоставления доступа к функционалу по размещению на Платформе Контента и (или) Информации является заключение соглашения путем отправления короткого текстового сообщения содержащего одноразовый пароль, вводимый на Платформе, в порядке, установленном п.5-1 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об информатизации».

3.6. Пользователь вправе редактировать и (или) удалять Учетные данные с Платформы. Удаление Учетных данных осуществляется путем направления запроса в службу поддержки Платформы по адресу support@aitube.kz. Удаление Учетных данных производится в течение 7 дней с даты поступления запроса от Пользователя. После удаления Учетных данных Пользователя, весь объем Контента, Информации и иных данных Пользователя, размещенный с использованием данной учетной записи, восстановлению не подлежат.

3.7. Компания вправе заблокировать или удалить учетную запись Пользователя самостоятельно по своему усмотрению в случае неиспользования Пользователем Платформы посредством Сайта и (или) Приложения (не осуществления авторизации Пользователем) в течение 12 календарных месяцев с даты последней авторизации, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Пользовательским соглашением и(или) законодательством Республики Казахстан.

3.8. Пользователь обязан следить за сохранностью своих Учётных данных и не раскрывать их третьим лицам. Пользователь не вправе передавать свои Учётные данные третьим лицам, а также прямо или косвенно разрешать третьим лицам использовать его Учётные данные для использования Платформы и Приложения, за исключением лиц, действующих от имени и в интересах Пользователя или получивших такие Учётные данные на основании соответствующих соглашений с Пользователем.

3.9. Любое действие, совершенное с использованием Учётных данных Пользователя, считается действием, совершенным самим Пользователем или уполномоченным им лицом и устанавливает обязанности и ответственность для Пользователя в отношении таких действий, включая ответственность за нарушение настоящего Пользовательского соглашения и законодательства Республики Казахстан.

3.10. При размещении Контента и (или) Информации на Платформе посредством Сайта и в Приложении указывается имя (ник) Пользователя, указанный Пользователем при регистрации и размещении (загрузке) Контента и (или) Информации. Имя (ник) Пользователя не должно содержать ненормативной лексики и выражений, которые можно счесть оскорбительными, а также формулировок и слов, нарушающими права и законные интересы третьих лиц.

3.11. Компания предоставляет Пользователю право на размещение информации о себе: имя на сайте, краткую информацию о Пользователе и его Контенте, размещенном (загруженном) на Платформе, ссылку на официальный сайт Пользователя, изображения Пользователя. Такая информация не является рекламой Пользователя либо рекламой его товаров и услуг и размещается исключительно для его идентификации и предоставления информации о нем на Платформе.

3.12. сбор и обработку (накопление, хранение, изменение, дополнение, использование, распространение, обезличивание, блокирование и уничтожение) Персональных данных Пользователя, , любым допускаемым законодательством Республики Казахстан способом и из любых источников, в том числе общедоступных, Компанией, аффилированными лицами Компании и третьими лицами, связанными, как в настоящее время, так и в будущем с Компанией обстоятельствами или правоотношениями по сбору, обработке и защите Персональных данных, в пределах разрешенных законодательством Республики Казахстан;

передачу, в том числе трансграничную, Персональных данных аффилированным лицам Компании и третьим лицам, связанным, как в настоящее время, так и в будущем, с Компанией обстоятельствами или правоотношениями по сбору, обработке и защите Персональных данных; при этом степень защиты Персональных данных в некоторых странах может не совпадать со степенью, установленной в Республике Казахстан

иные действия в отношении Персональных данных, не противоречащие настоящему Пользовательскому соглашению, Политике конфиденциальности, размещенных на Платформе, и законодательству Республики Казахстан в области защиты персональных данных. Заключая настоящее Пользовательское соглашение, для целей предоставления Пользователю возможности пользоваться Платформой, Сайтом, Приложением и (или) Сервисами, как в настоящее время, так и в будущем, а также возможностей развития и улучшения функционала Платформы, Сайта, Приложения и (или) Сервисов, а такжеиных целей, указанных в Политике конфиденциальности, в правилах и документах Компании непосредственно составляющих неотъемлемую часть настоящего Пользовательского соглашения, Пользователь дает Компании безусловное согласие на:

3.13. Данное согласие на сбор и обработку Персональных данных распространяется на любые случаи использования персональных данных Компанией, при обработке обращений Пользователей, полученных на телефон технической поддержки/Контакт-центра/адрес электронной почты Компании,в том числе для целей индивидуального общения с Пользователями.

3.14. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на сбор и обработку Персональных данных, путем направления обращения на адрес электронной почты: support@aitube.kz ., при этом Сервисы будут прекращены с даты получения Компанией такого отзыва, а Учетная запись и Персональные данные Пользователя будут уничтожены Компанией в течение 30 рабочих дней. До истечения указанного периода Пользователь вправе отменить отзыв согласия на сбор и обработку Персональных данных путем авторизации на Платформе с существующей Учетной записью или путем направления обращения на адрес электронной почты: support@aitube.kz .

3.15. Пользователь или его законный представитель не может отозвать согласие на сбор, обработку персональных данных в случаях, если это противоречит законам Республики Казахстан, либо при наличии неисполненного обязательства.

3.16. Заключая настоящее Пользовательское соглашение, Пользователь выражает свое согласие на возможность получения рекламной информации как от третьихлиц, так и от Компании. Пользователь принимает и соглашается, что Компания не определяет содержание и не несет ответственность за такую информацию, включая сайты, ссылки на которые могут содержаться в соответствующих материалах.

3.17. Настоящее Пользовательское соглашение распространяется на Персональные данные, полученные как до, так и после вступления в силу настоящего Пользовательского соглашения.

4. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОНТЕНТА И ИНФОРМАЦИИ

4.1. Пользователю не причитается и не выплачивается какое-либовознаграждение за размещенные Контент и (или) Информацию, за исключением случаев, когда иное прямо оговорено отдельным соглашением с Пользователем.

4.2. Пользователь при загрузке своего Контента и (или) Информации предоставляет Компании безотзывную и территориально неограниченную лицензию и /или разрешение на Контент и (или) Информацию и дает разрешение на его/их использование Компанией, аффилированными лицами и Партнерами любыми способами, в любой форме и в любых целях, в том числе для обеспечения работы,продвижения, улучшения функций и совершенствования Платформы, Сайта, Приложения и (или) Сервисов и в пределах, разрешенных законодательством Республики Казахстан. При этом любое лицо может получить доступ к любому Контенту и (или) Информации в любое время из любого места по собственному выбору (как с возможностью, так и без возможности сохранения Контента и (или) Информации).

4.3. Пользователь дает согласие на предоставление Компанией разрешения использования Контента и (или) Информации третьим лицам в объеме, определенном Компанией, как на возмездной, так и на безвозмездной основе.

4.4. Компания вправе размещать на страницах Платформы, содержащих Контент и (или) Информацию Пользователя, а также воспроизводить посредством Платформы совместно с Контентом и (или) Информацией рекламные материалы, видеоролики, баннеры и объявления, в том числе третьих лиц, модифицировать и перерабатывать Контент, а также использовать Контент в иных коммерческих целях без выплаты вознаграждения Пользователю.

4.5. Компания вправе, но не обязана предоставлять Пользователю какие-либо отчеты и (или) информацию об использовании Контента и (или) Информации,размещенных Пользователем.

4.6. Пользователь гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами в отношении Контента и (или) Информации, в том числе разрешать их использование в соответствии с условиями настоящего Пользовательского соглашения, и несет всю ответственность за их размещение и использование. Пользователь гарантирует, что размещение на Платформе Контента и (или) Информации и дальнейшее их использование не нарушает прав интеллектуальной собственности, имущественных или личных неимущественных прав других лиц, включая, но не ограничиваясь, авторские, смежные, патентные права, право на неприкосновенность частной жизни, на защиту чести, достоинства и деловой репутации, право на изображение гражданина и иные права.

4.7. В случае возникновения ситуаций, при которых у Компании возникнут сомнения в том, что Пользователь является обладателем прав на какие-либо размещенные им Контент и (или) Информацию, либо основания полагать, что Контент и (или) Информация нарушают какие-либо права или законные интересы третьих лиц, либо в случае, если содержание Контента и (или) Информации противоречит требованиям настоящего Пользовательского соглашения и (или) законодательству Республики Казахстан, Компания вправе по своему усмотрению удалить с Платформы соответствующие Контент и (или) Информацию. В контексте настоящего пункта под правообладателем рассматривается любое лицо, которое Компания по собственному усмотрению признает в качестве правообладателя или его представителя.

4.8. Компания не обязана уведомлять Пользователя об указанных в п. 4.7. настоящего Пользовательского соглашения действиях, включая удаление Контента и (или) Информации или причинах таких действий. Настоящий пункт не означает и не может толковаться как возлагающий на Компанию обязанность по регулярному модерированию (контролю за содержанием) Контента и (или) Информации, размещенных на Платформе. Компания также оставляет за собой одностороннее право удалить с Платформы Контент и (или) Информацию, незапрещенные напрямую условиями настоящего Пользовательского соглашения, однако признанные Компанией несоответствующими политике Компании в отношении содержания Контента и (или) Информации, либо неоднозначными, в результате чего существуют риски признания такого Контента и (или) Информации несоответствующимнормам законодательства Республики Казахстан.

4.9. Пользователь может самостоятельно в любое время частично или полностью удалить Контент и (или) Информацию, размещенные (загруженные) им непосредственно на Платформу.

4.10. Пользователь самостоятельно контролирует информацию, размещаемую другими Пользователями к Контенту, в Канале Пользователя (комментарии), и самостоятельно, в полном объеме, несет ответственность за нарушение указанными комментариями условий настоящего Пользовательского соглашения либо законодательства Республики Казахстан. В случае размещения кем-либо комментариев, противоречащих настоящему Пользовательскому соглашению либо законодательству Республики Казахстан Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом Компании путем направления соответствующего сообщения на адрес электронной почты support@aitube.kz с указанием ссылки на Контент и (или) Информации, совместно с которым(ми) размещен данный комментарий.

4.11. Пользователь соглашается, что при размещении Контента и (или) Информации на Платформе он принимает на себя в полном объеме ответственность за содержание такого Контента и (или) Информации, обязуется самостоятельно разрешать все претензии и требования третьих лиц, связанные с нарушением законодательства Республики Казахстан либо прав и законных интересов третьих лиц в результате размещения Контента и (или) Информации на Платформе, и обязан осуществлять все действия, связанные с разрешением указанных в настоящем пункте претензий и (или) требований, самостоятельно, и за свой счет. При поступлении претензии третьих лиц в связи с размещенным Пользователем Контентом и (или) Информацией, Компания вправе предоставить информацию о Пользователе и размещенных Контенте и (или) Информации без согласия Пользователя.

4.12. Компания оставляет за собой право не размещать любой Контент и (или) Информацию. Видео и аудио Контент должны предоставляться в форматах, поддерживаемых Платформой.

4.13. В целях улучшения качества услуг и информирования Пользователей о новых Сервисах и возможностях Платформы Компания вправе отправлять Пользователю на адрес электронной почты, указанный при регистрации, информационные сообщения. Такие сообщения не будут содержать рекламу третьих лиц и могут отправляться Пользователю не более одного раза в течение 7 (семи) дней. Пользователь в любой момент может изменить периодичность получения указанных информационных сообщений либо полностью отказаться от их получения посредством нажатия на соответствующую команду в самом информационном сообщении: в нижней части полученного информационного сообщения требуется перейти по ссылке «Отписаться от рассылки» на соответствующую Интернет-страницу и установить требуемый порядок получения информационных сообщений либо отказ от их получения в будущем путем выбора соответствующего пункта в открывшемся меню. В случае, если после прохождения процедуры изменения периодичности получения информационных сообщений либо отказа от получения информационных сообщений Пользователь продолжает их получать с той же периодичностью, необходимо обратитьсяк администрации посредством направления сообщения с описанием проблемы с адреса электронной почты, на который получено информационное сообщение, на адрес электронной почты администрации support@aitube.kz. Вышеуказанные временное ограничение, периодичность и отказ, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на служебные сообщения администрации, связанные с действиями Пользователя на Платформе и (или) в Приложении либо размещенными им Контентом и (или) Информацией, а также ответы Компании на запросы, направленные Пользователем.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Пользователь имеет право:

5.1.1. пользоваться всеми имеющимися на Платформе и в Приложении Сервисами в целях и в порядке, предусмотренных Пользовательским соглашением и законодательством Республики Казахстан;

5.1.2. загружать Контент и(или) Информацию, при условии соблюдения требований настоящего Пользовательского соглашения;

5.1.3. оформить обращение на адрес support@aitube.kz, в случае возникновения у Пользователя жалоб на Контент и (или) Информацию других Пользователей, включая недостоверную или противоправную информацию, а такжепри наличии вопросов и (или) пожеланий, связанных с Платформой;

5.1.4. пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим Пользовательским соглашением, Политикой конфиденциальности и иными документами Компании и её Партнеров, принятых Пользователем , а также предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

5.2. Пользователь обязан:

5.2.1. использовать Платформу, Сайт, Приложение и (или) Сервисы исключительно в целях, для которых они предназначены;

5.2.2. возместить причиненные неправомерными действиями Пользователя убытки Компании, её аффилированным лицам , Партнерам, другим Пользователям и любой третьей стороне;

5.2.3. нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Пользовательским соглашением, Политикой конфиденциальности и иными документами принятых Пользователем, и законодательством Республики Казахстан.

5.3. Компания имеет право:

5.3.1. направлять Пользователю любым способом информацию о функционировании Платформы, Сайта и Приложения, в том числе размещать информационные и иные сообщения внутри Платформы посредством Сайта и Приложения;

5.3.2. редактировать или удалять Контент и (или) Информацию, если они не соответствуют условиям настоящего Пользовательского соглашения и/или требованиям законодательства Республики Казахстан, наносят вред Компании, аффилированным лицам Компании, Партнерам и (или) третьим лицам;

5.3.3. собирать и использовать технические данные и связанную с ними информацию, включая, помимо прочего, технические данные о внешних устройствах, а также об аппаратном и программном обеспечении устройства Пользователя. Данная информация собирается периодически в целях упрощения предоставления Пользователю обновлений программного обеспечения, технической поддержки и услуг (если таковые имеются), относящихся к Сервисам Платформы;

5.3.4. вправе собирать, хранить и обрабатывать статистическую и иную информацию об использовании Пользователем Платформы и (или) Приложения в целях улучшения и повышения стабильности работы Платформы, качества и полноты оказываемых Пользователю Сервисов;

5.3.5. пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим Пользовательским соглашением Политикой конфиденциальности и иными документами Компании, регламентирующими работу Платформы и предоставление Сервисов, а также правами, предоставляемыми законодательством Республики Казахстан.

5.4. Компания обязана:

5.4.1. обеспечить Пользователю доступ к Платформе посредством Сайта и (или) Приложения, в соответствии с условиями настоящего Пользовательского соглашения;

5.4.2. не разглашать, не передавать информацию третьим лицам о Пользователе, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Пользовательским соглашением, Политикой конфиденциальности и законодательством Республики Казахстан;

5.4.3. нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Пользовательским соглашением Политикой конфиденциальности и иными документами Компании, регламентирующими работу Платформы и предоставление Сервисов, и законодательством Республики Казахстан.

5.5. Пользователь признает, что Платформа, включая Сайт и Приложение, являютсяобъектом интеллектуальной собственности, принадлежащим Компании. Компания представляет Пользователю неисключительную, непередаваемую, отзывную лицензию на такие права только в том объеме, который обоснованно необходим для использования Пользователем Платформы посредством Сайта и/или Приложения в соответствии с настоящим Пользовательским соглашением. Пользователю не предоставляются никакие права на товарные знаки и знаки обслуживания Компании, которые остаются собственностью Компании и (или) соответствующих правообладателей. Платформа, включая Сайт и Приложение, являются программным обеспечением и предоставляются на условиях «как есть» и при условии его наличия, причем Компания не несет ответственности за какую-либо невозможность получить доступ или использовать Сервисы Платформы.

5.6. Пользователь признает право Компании бессрочно и бесплатно использовать Контент и (или) Информацию Пользователя (либо их часть) в рамках маркетинговой или рекламной деятельности Платформы на Сайте и (или) в Приложении в любой стране мира как в сети Интернет, так и вне указанной сети, а также вносить в неё изменения, объективно необходимые для указанных целей, и Пользователь отказывается от всех претензий к Компании или иным лицам, действующим от её имени, в связи с какими-либо прошлыми, настоящими или будущими имущественными, личными неимущественными правами, авторскими правами или иными аналогичными правами в любой стране мира, которыми Пользователь может обладать в связи с указанными видами использования.

5.7. Пользователь подтверждает, что ему принадлежат все права интеллектуальной собственности в отношении Контента и (или) Информации Пользователя и любого иного материала, созданного Пользователем, включая чертежи, планы, эскизы, элементы оформления, изображения, анимацию, видео, аудио-файлы, шрифты, логотипы, иллюстрации, произведения, произведения изобразительного искусства, код, интерфейсы, тексты и литературные произведения. При этом Пользователь при загрузке своего Контента посредством Платформы и (или) Приложения предоставляет Компании территориально неограниченное разрешение и/или неисключительную лицензию на использование Контента Компанией и Партнерами в целях оказания Сервисов пользователям, обеспечения работы, продвижения, улучшения функционала и совершенствования Платформы при условии соблюдения законодательства Республики Казахстан. Пользователь признает и соглашается, что в целях оказания Пользователю услуг Компания имеет право доступа к Контенту и (или) Информации Пользователя, для возможности загрузить и (или) копировать их на Платформу, включая облачные сервисы, для корректирования отображения, дублирования в целях резервного копирования и выполнения любых иных необходимых технических действий и (или) процедур, необходимых для оказания услуг, по усмотрению Компании.

6. ОГРАНИЧЕНИЯ

6.1. Пользователю запрещается:

6.1.1. размещать посредством Платформы ложную Информацию и (или) Контент;

6.1.2. проводить массовую рассылку рекламных, информационных и других материалов другим пользователям без их согласия;

6.1.3. использовать, предоставлять, передавать или демонстрировать Контент или Информацию Пользователя в контексте, который может быть расценен как незаконный, дискредитирующий, клеветнический, неэтичный, связанный с преследованиями, угрозами или злоупотреблениями, провокационный, расистский, оскорбительный, вводящий в заблуждение или мошеннический, призывающий к преступным или вредоносным действиям, либо который иным образом нарушает права Компании или третьих лиц (в том числе права интеллектуальной собственности, права на неприкосновенность частной жизни, иные права и охраняемые законом интересы) либо иным образом выставляет какое-либо физическое или юридическое лицо в невыгодном свете, в отсутствие предварительного явного согласия с их стороны;

6.1.4. размещать и (или) передавать посредством Платформы и (или) Приложения любую информацию ограниченного доступа (конфиденциальную информацию), если Пользователь не уполномочен на совершение данных действий, а также любую заведомо ложную информацию;

6.1.5. использовать другие программные (помимо самой Платформы) и (или) аппаратные средства для использования функционала Платформы, включая Сайт и (или) Приложение, а также инфраструктуры на которой она функционирует;

6.1.6. предпринимать действия, которые могут привести к непропорционально большой нагрузке на инфраструктуру Платформы и иным образом нарушать её работу;

6.1.7. изменять Платформу, включая Сайт и (или) Приложение, осуществлять действия, направленные на получение незаконного доступа к информационным ресурсам, информационно-коммуникационной инфраструктуре, информационным системам и базам данных Компании и её аффилированных лиц и (или) Партнеров;

6.1.8. использовать Платформу для проведения лотерей, голосований, конкурсов, викторин,опросов, кроме случаев, когда такие активности осуществляются Компанией и её аффилированными лицами и (или) её Партнерами с её письменного разрешения;

6.1.9. загружать, размещать и (или) распространять иным способом навязчивую и незапрошенную рекламу и корреспонденцию, спам, «письма счастья», приглашения к участию в финансовых пирамидах или навязывать товары, работы и (или) услуги иными способами;

6.1.10. размещать Контент и (или) Информацию, содержащую компьютерные коды, предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного, телекоммуникационного оборудования и (или) программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также серийных номеров к коммерческим программным продуктам, логинов, паролей и прочих средств для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернете;

6.1.11. размещать Контент и (или) Информацию пропагандирующую наркотические средства;

6.1.12. размещать Контент и (или) Информацию, способные причинить вред, содержащие угрозы, нецензурную брань, грубые и оскорбительные выражения и предложения, противоречащие общепризнанным нормам этики и морали, неправомерно использующие личную информацию третьих лиц (включая, но не ограничиваясь, упоминание любых имен, адресов и телефонных номеров либо любой иной личной контактной информации без согласия владельца);

6.1.13. устанавливать Приложение на мобильные устройства не сертифицированные в соответствии с применимым законодательством, а также нарушать правила безопасного пользования соответствующих мобильных устройств.

6.2. Любое нарушение положений пункта 6.1 настоящего Пользовательского соглашения считается существенным и дает Компании право в любое время и по своему собственному усмотрению приостановить или заблокировать доступ Пользователя к Платформе, а также право на односторонний отказ от настоящего Пользовательского соглашения без обращения в судебные органы РК, с направлением соответствующего уведомления о блокировке заблокированному Пользователю при попытке авторизации.

6.3. Платформа может содержать ссылки/кнопки, позволяющие Пользователю перейти на другие интернет-ресурсы и (или) размещенные на них контент и информацию. Такие ссылки/кнопки, а также содержание интернет-ресурсов и (или) размещенных на них контент и (или) информация не проверяются Компанией на соответствие условиям настоящего Пользовательского соглашения и законодательства Республики Казахстан, и Компания не несет ответственность за любой контент и (или) информацию, размещенную на интернет-ресурсах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ в процессе использования Платформы.

6.4. Пользователь может размещать и (или) использовать на Платформе и (или) в Приложении ссылки или информацию о контенте третьих лиц, используя специальные сервисы Платформы, при их наличии. В целях улучшения качества Сервисов, Компания может кэшировать (временно хранить) информацию о контенте третьих лиц. Компания старается сократить время кэширования такой информации, однако допустимо кэширование на срок до 7 рабочих дней.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ

7.1. Пользователь несет ответственность за действия, совершаемые на Платформе, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включая, ответственность за содержание размещаемых Контента и (или) Информации.

7.2. Пользователь несет ответственность за достоверность сведений, предоставляемых Компании при регистрации, включая учетные данные.

7.3. Пользователь несет ответственность за свои пользовательские продукты и действия, связанные и полученные посредством использования Сервисов Платформы.

7.4. Пользователь гарантирует, что им получены все необходимые согласия и разрешения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, для размещения, передачи и публикации личных данных и (или) изображений физических лиц, которые являются частью Контента и (или) Информации, и Пользователь будет соблюдать все соответствующие требования законодательства в их отношении.

7.5. Пользователь признаёт наличие рисков, сопряжённых с использованием Сервисов Платформы и (или) подключением и (или) работой с услугами Партнеров и (или) третьих лиц посредством Сервисов Платформы или в связи с ними; Пользователь подтверждает, что Платформа не может гарантировать конкретные результаты такого использования и (или) взаимодействия, а также что настоящим Пользователь принимает на себя все изложенные риски, обязательства и (или) ответственность за вред/убытки любого рода, возникающий в связи с указанным взаимодействием.

7.6. Пользователь ограждает Компанию (наряду с ее аффилированными лицами, служащими, директорами и сотрудниками) от всех требований, претензий, обязательств, компенсаций по возмещению ущерба, убытков, затрат и издержек, включая адвокатские гонорары, а также возмещает Компании (а также ее аффилированным лицам, служащим, директорам и сотрудникам) любой ущерб, убытки, задолженность, расходы и издержки (в том числе гонорары адвокатов, представительские расходы), возникшие, наступившие или понесённые в результате или в связи: (1) нарушения Пользователем положений настоящего Пользовательского соглашения; (2) нарушения Пользователем прав третьих лиц, в том числе авторских прав, прав доступа, имущественных прав или прав на неприкосновенность частной жизни; (3) иного рода претензий, связанных с причинением Контентом и (или) Информацией Пользователя вреда/убытков третьим лицам.

7.7. Компания не несет ответственность за содержание Контента и (или) Информации, предоставляемых Пользователем, использование им товарных знаков, логотипов или любых других объектов интеллектуальной собственности третьих лиц.

7.8. Компания не несет ответственность за потерю информации Пользователем, а также за искажение информации, или потерю сообщений, Контента и (или) Информации размещаемых Пользователем на Платформе.

7.9. Ни при каких обстоятельствах Компания не может считаться “издателем” или «автором» Контента и (или) Информации Пользователя, ни в коей мере не рекомендует Контент и (или) Информацию Пользователя и не принимает на себя никакой ответственности в отношении Контента и (или) Информации Пользователя, загруженных, размещённых, опубликованных и (или) предоставленных каким-либо Пользователем или иным лицом на Сайте или посредством Сервисов Сайта, за использование их какой-либо третьей стороной, за их утрату или удаление или за причинение им ущерба, а также за убытки, издержки или расходы, понесённые Пользователем или иными лицами в результате опубликования, получениядоступа или доверия к Контенту и (или) Информации Пользователя и (или) его использования или в связи с перечисленными действиями.

7.10. Компания не несёт ответственность за ошибки, клевету, дискредитирующую или непристойную информацию, провокации и (или)иной незаконный и (или) нарушающий авторские права Контент и (или) Информацию Пользователя, с которыми может столкнуться Пользователь или иные лица.

7.11. Компания не рекомендует использовать Сервисы Платформы для размещения контента личного характера и не несёт ответственности за обеспечение безопасности и неприкосновенности указанного контента, а также за риски, связанные с нарушением прав в отношении указанного контента или причинением ему какого-либо ущерба.

7.12. Платформа, включая Сайт, Приложение и (или) Сервисы будут соответствовать требованиям и целям Пользователя;

Платформа, включая Сайт, Приложение и (или) Сервисы будут предоставляться непрерывно, надежно и без ошибок;

результаты, которые будут получены посредством использования Платформы, включая Сайт, Приложение и (или) Сервисы, будут точными, надежными и соответствовать ожиданиям Пользователя. Компания не предоставляет каких-либо гарантий в отношении Сервисов, в частности, Компания не гарантирует Пользователю, что:

7.13. Пользователь согласен, что Компания не несет ответственность за возможные убытки, включая упущенную выгоду, причиненные Пользователю в связи с ограничением доступности Платформы независимо от причины ограничения, а также в связи с полной или частичной безвозвратной потерей контента, информации и (или) иных материалов Пользователя.

7.14. действий обстоятельств непреодолимой силы;

изменений/отмены нормативных правовых актов;

действий государственных органов и третьих лиц;

ухудшения качества услуг, предоставляемых операторами связи;

других причин, не зависящих от Компании. Компания не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, включая, но не ограничиваясь:

7.15. В любых ситуациях ответственность Компании по настоящему Пользовательскому соглашению ограничивается суммой в один месячный расчетный показатель, однако данное ограничение не применяется в случае причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Пользователя.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Пользовательское соглашение является договором присоединения в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Условия настоящего Пользовательского соглашения устанавливаются Компанией самостоятельно и принимаются Пользователем не иначе, как путем присоединения к настоящему Пользовательскому соглашению в целом.

8.2. Действия Пользователя по использованию Платформы, Сервисов, установке Приложения на мобильное устройство и (или) его использованию являются выражением согласия с настоящим Пользовательским соглашением, Политикой конфиденциальности Компании и всеми условиями, отраженными в этих документах.

8.3. Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу с даты присоединения Пользователя к настоящему Пользовательскому соглашению в соответствии с его условиями и действует в течение срока оказания услуг Компанией Пользователю, определяемого наличием зарегистрированных Учетных данных Пользователя. Деавторизация Пользователя на Платформе и (или) удаление Приложения с мобильного устройства не прекращает настоящее Пользовательское соглашение. Пользователь вправе в любое время отказаться от настоящего Пользовательского соглашения, в том числе в случае несогласия с изменениями и дополнениями, путем направления Компании письменного уведомления по адресу Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Р. Кошкарбаева, здание 1/4 или на адрес электронной почты support@aitube.kz .

8.4. Компания может внести изменения и (или) дополнения в настоящее Пользовательское соглашение путем размещения на сайте Компании и (или) опубликования в средствах массовой информации (СМИ) измененной редакции Пользовательского соглашения. Такие изменения и дополнения считаются принятыми Пользователем после нажатия соответствующей кнопки об их принятии в рамках функционала Платформы, или если по истечении 7 (семи) календарных дней с даты их опубликования Пользователь продолжает пользоваться Платформой.

8.5. Компания вправе передать свои права и (или) обязанности по настоящему Пользовательскому соглашению, как в целом, так и в части, третьей стороне без согласия Пользователя.

8.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Пользовательским соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.7. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением настоящего Пользовательского соглашения, Пользователь и Компания приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров между ними с использованием обязательного досудебного (претензионного) порядка. В случае, если споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в судах общей юрисдикции г. Нур-Султан в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.